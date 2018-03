Wetter in Hessen eher herbstlich als frühlingshaft

Offenbach (dpa/lhe) - In den kommenden Tagen erinnert das Wetter in Hessen eher an Herbst als an Frühling. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag in Offenbach mitteilte, muss immer wieder mit Regenschauern gerechnet werden. Zwar beginnt der Sonntag teilweise noch gering bewölkt, doch ziehen im Laufe des Tages Wolken herein. Diese bringen in der zweiten Tageshälfte schauerartigen Regen mit, örtlich begleitet von Gewittern. Lediglich die Temperaturen zwischen 14 und 18 Grad erinnern an den Frühling.