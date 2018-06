Wetter in Hessen wird warm und trockener

Offenbach (dpa/lhe) - Das Wetter in Hessen wird in den kommenden Tagen wieder sommerlich warm. Am Sonntag und zum Anfang der Woche pendeln sich die Temperaturen zwischen 23 und 27 Grad Celsius ein, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag in Offenbach mit. Die Temperaturen fallen nachts auf 11 bis 14 Grad. Mit Regen müsse aber kaum gerechnet werden.