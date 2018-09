Wetter war im September nass und kühl im Bundesvergleich

Offenbach (dpa/lhe) - In Hessen war das Wetter im September eher nass und kühl im bundesweiten Vergleich. Doch auch in diesem Bundesland lagen die Zahl der Sonnenstunden, die Regenmenge und die Temperatur teils weit über den vieljährigen Mittelwerten, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Freitag berichtete.