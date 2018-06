Wetter wird deutlich kühler und nass

Offenbach (dpa/lhe) - In Hessen ist erstmal Durchatmen angesagt: Die große Hitze macht Pause. Von diesen Montag an gehen die Temperaturen Tag für Tag zurück. Die Woche beginnt nach Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach mit angenehmen Werten zwischen 23 und 27 Grad. Am wärmsten wird es an der Bergstraße. Bis zur Wochenmitte sinken die Temperaturen kontinuierlich. Tagsüber erreichen sie noch 21 Grad. Dazu weht meistens ein leichter Wind. Schauer und damit Schirme werden in dieser Woche zu den ständigen Wetterbegleitern gehören. Die Gefahr durch Gewitter dagegen nimmt deutlich ab. Nachts bleibt es überwiegend trocken.