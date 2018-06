Wetter zum Spiel gegen Schweden: kühl und trüb

Offenbach (dpa/lhe) - Der Himmel über Hessen zeigt sich zu dem mit Spannung erwarteten WM-Spiel der DFB-Elf gegen Schweden am (morgigen) Samstagabend von seiner trüben Seite. Vor allem im Norden darf beim Public Viewing ein Schirm nicht fehlen, denn es ist Regen möglich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag in Offenbach mitteilte. Es ist wolkig bis stark bewölkt, nur südlich des Mains heiter. Meist wird es schon tagsüber nicht einmal 20 Grad warm, im Bergland ist es mit 14 Grad richtig kühl.