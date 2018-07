Wetteraukreis kehrt in Kulturverbund zurück

Frankfurt/Friedberg (dpa/lhe) - Fünf Jahre nach seinem Austritt kehrt der Wetteraukreis in den Verbund KulturRegion FrankfurtRheinMain zurück. «Die Mitgliedschaft wird uns stärker mit dem Rhein-Main-Gebiet vernetzen und viele Veranstaltungen, die hier stattfinden, einem größeren Publikum bekannt machen», sagte Landrat Jan Weckler (CDU) am Freitag. Seit dem Jahr 2005 vernetzt, bündelt und vermarktet der Verbund Kulturangebote. Insgesamt gehören ihm über 40 Städte, Landkreise sowie der Regionalverband an.