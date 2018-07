Wetterdienst warnt vor Gewittern mit Starkregen

Offenbach (dpa/lhe) - Der Deutsche Wetterdienst in Offenbach hat für den Montag vor Gewittern mit Starkregen gewarnt. Dabei könnten bis zu 20 Liter Regen pro Quadratmeter fallen, hieß es am Morgen in einer Mitteilung. Betroffen ist den Angaben zufolge vor allem der Süden Hessens. In der Nordhälfte bleibt es hingegen meist trocken. In der Nacht zum Dienstag lassen hessenweit die Schauer und Gewitter zunächst nach.