Wetterdienst warnt vor Sturmböen und Starkregen

Mainz/Wiesbaden (dpa) - Am Sonntag wird es ungemütlich in Rheinland-Pfalz, Hessen und im Saarland: Meteorologen erwarten starken Wind mit vereinzelt kräftigen Regenfällen. «Saarland und Rheinland-Pfalz erfasst ein Tief mit Sturm und Regen», teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag mit. In Kammlagen seien Windgeschwindigkeiten bis zu 80 Stundenkilometer zu erwarten. Am Abend gebe es eine erhöhte Gefahr von Sturmböen - vereinzelt orkanartig.