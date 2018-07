Wetterdienst warnt vor Waldbrandgefahr

Rotenburg an der Fulda/Offenbach (dpa/lhe) - Wegen Hitze und Trockenheit warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) stellenweise vor Waldbränden. Die höchste Gefahrenstufe fünf musste jedoch nicht ausgerufen werden. Am Donnerstag hatte es einen kleineren Waldbrand in Rotenburg an der Fulda im Landkreis Hersfeld-Rotenburg gegeben. Die Feuerwehr konnte den Brand jedoch unter Kontrolle bringen. In Bad Hersfeld besteht laut DWD für die kommenden Tage Gefahrenstufe drei. Für das Wochenende liegt der Waldbrandgefahrenindex des DWD vor allem in und um Frankfurt sowie Offenbach bei Stufe vier.