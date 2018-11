Wettersatelliten-Organisation eröffnet Kontrollzentrum

Mit der modernen Technologie könne der Wandel besser über die Bühne gebracht werden. Die neuen Satelliten sollen schneller und besser sehr genaue Wetteraufnahmen aus dem All liefern - zur Freude für Nutzer wie den Deutschen Wetterdienst in Offenbach. Wetterexperten würden in Zukunft präziser vorhersagen können, wo zum Beispiel ein Gewitter entsteht.

In den nächsten Jahren sollen bis zu 16 Satelliten für Eumetsat im All aktiv sein. «Die Modernisierung dieses Kontrollzentrums ist ein erster Schritt», sagte Paul Counet, Sprecher der Organisation. Bis Mitte 2020 werde auch das zweite Kontrollzentrum modernisiert.

Alle Wettervorhersagen für Europa basieren auf Daten der Satelliten, die Eumetsat von ihrer Zentrale in Darmstadt aus steuert. Zuletzt startete Anfang November der Wettersatellit «Metop-C» vom europäischen Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guayana mit einer Sojus-Rakete. Er soll in einer polaren Umlaufbahn von 817 Kilometern über der Erde viele Daten messen und sammeln, die die Wettervorhersage und die Klimaüberwachung verbessern.