Wetzlar verschließt NPD die Türen

Wetzlar (dpa/lhe) - Eine geplante Wahlkampfveranstaltung der rechtsextremen NPD kann in Wetzlar nun doch nicht stattfinden. Nach langen juristischen Auseinandersetzungen entschied die mittelhessische Kommune am Freitagabend, ihre Stadthalle am (morgigen) Samstag nicht für das Treffen zu öffnen. Sie begründete das damit, dass die Partei bestimmte Voraussetzungen für einen Mietvertrag wie einen ausreichenden Versicherungsschutz nicht erfüllt habe. «Daher steht die Stadthalle an diesem Tag nicht für die NPD-Veranstaltung zur Verfügung und bleibt geschlossen.»