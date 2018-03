Widerstand gegen Suedlink: Treffen von Stromtrassen-Gegnern

Fulda (dpa/lhe) - Gegen die Errichtung großer Stromtrassen wie die Nord-Süd-Leitung Suedlink regt sich weiter Widerstand. «Wir lehnen den Bau der großen Übertragungstrassen, so wie er jetzt geplant ist, insgesamt ab», sagt Guntram Ziepel, Vorsitzender des Bundesverbands der Bürgerinitiativen gegen Suedlink (BBgS). Es sei nicht sinnvoll, in den Trassen-Bau zu investieren, da kein Gesamtkonzept für die Energiewende existiere. Die Versorger müssten zunächst prüfen, welche Netze für Strom und Gas sie überhaupt bräuchten. Darin müsse der geplante Ausbau der Windenergie und der erwartete Zuwachs bei Elektrofahrzeugen berücksichtigt werden, fordern die Suedlink-Gegner. Sie favorisieren kleinere, dezentrale Netze. Gegner der Stromtrassen-Planung treffen sich am Samstag in Fulda zum Austausch.