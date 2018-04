Wieder Bienenvölker gestohlen: Imker als Diebe vermutet

Büttelborn (dpa/lhe) - Vier Kästen mit Bienenvölkern sind im südhessischen Büttelborn gestohlen worden. Die Diebe nahmen auch mehrere Setzkästen und Zubehör mit, wie die Polizei in Darmstadt am Montag berichtete. Sie bezifferte den Schaden auf rund 2000 Euro. Tatzeitraum war zwischen dem 7. April und vergangenem Wochenende. Bienen-Klau ist kein Einzelfall: Immer wieder werden Völker gestohlen, vor allem im Frühjahr und in ganz Deutschland, wie Polizeisprecher Bernd Hochstädter sagte.