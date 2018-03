Wieder kehrt ein Jumbo-Jet nach Start zum Hahn zurück

Hahn (dpa) - Zum dritten Mal in nur eineinhalb Monaten ist ein Jumbo-Jet kurz nach dem Start am Flughafen Hahn außerplanmäßig zurückgekehrt. Laut der Website «Aviation Herald», die Zwischenfälle bei Flügen festhält, startete eine Frachtmaschine der Air Atlanta Icelandic am vergangenen Sonntag im Hunsrück mit dem Ziel USA. Wegen eines Schadens an der Cockpitscheibe habe sich die Besatzung im belgischen Luftraum für die Rückkehr entschieden. Über der Nordsee habe sie zur Verringerung des Gewichts Kerosin abgelassen. Nach fast zweieinhalb Stunden sei der Jumbo-Jet wieder sicher am Flughafen Hahn gelandet.