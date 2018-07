Wieder mehr Äskulapnattern im südlichen Odenwald

Erbach (dpa/lhe) - Die Population der Äskulapnatter im südlichen Odenwald hat sich erholt. Dies hätten Untersuchungen der Arbeitsgemeinschaft Amphibien- und Reptilienschutz in Hessen sowie der Landesanstalt für Umwelt in Baden-Württemberg ergeben, teilte der Odenwaldkreis am Freitag mit. «Der südliche Odenwald ist eines von nur vier Gebieten in Deutschland, in denen diese Natter lebt und sich offenbar wohlfühlt, denn die Population ist in den vergangenen Jahren gewachsen», sagte Kreis-Sprecher Stefan Toepfer mit Blick auf den Weltschlangentag am Montag (16. Juli). Genaue Zahlen nannte er nicht.