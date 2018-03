Wiederaufbereiteter Bauschutt landet im Straßenbau

Wiesbaden (dpa/lhe) - Rund 4,4 Millionen Tonnen Bauschutt von Baustellen und dem Abriss von Gebäuden sind im Jahr 2016 in Hessen wieder aufbereitet worden. Dabei handelte es sich nach Angaben des Statistischen Landesamtes überwiegend um Beton, Ziegel, Fliesen, Keramik und Bitumengemische. Der überwiegende Teil des Materials könne nach der Aufbereitung wieder verwendet werden, sagte eine Sprecherin der Behörde am Dienstag in Wiesbaden.