Wiesbaden Biennale: Einkaufen im Staatstheater

Wiesbaden (dpa/lhe) - Tomaten, Gurken, Salat - alles sieht aus wie in einem ganz gewöhnlichen Supermarkt. Doch normal ist hier nichts. Denn für die Zeit der «Wiesbaden Biennale», die am Donnerstagabend offiziell eröffnet werden sollte, können Besucher im Foyer des Staatstheaters einkaufen. «So macht es gleich noch mehr Spaß, ins Theater zu gehen», sagt ein Kunde. Viele bleiben stehen und zücken erst einmal ihr Smartphone. Julia Pauls hat sich an den Anblick schon gewöhnt. «Ich habe mir extra vorher das Theater noch einmal angeschaut, die Veränderung war krass», sagt die Auszubildende, die sonst in Werheim im Hochtaunuskreis arbeitet. Außer der Marktleitung sind alle Mitarbeiter der Theater-Filiale Azubis.