Wiesbaden schafft Pokal-Überraschung gegen St. Pauli

Wiesbaden (dpa/lhe) - Fußball-Drittligist SV Wehen Wiesbaden hat wie im Vorjahr die zweite Runde des DFB-Pokals erreicht. Die Hessen setzten sich am Freitagabend gegen Zweitliga-Spitzenreiter FC St. Pauli mit 3:2 (1:1, 1:0) nach Verlängerung durch und dürfen sich auf zusätzliche Einnahmen in Höhe von 332 000 Euro freuen. Vor 10 007 Zuschauern brachte Sören Reddemann (35.) die Hausherren in Führung, die Richard Neudecker (51.) ausglich. In der zusätzlichen Spielzeit trafen Manuel Scheffler (103.) per Foulelfmeter und Niklas Schmidt (105.) für die Hessen. St. Pauli schaffte durch Christopher Avevor (109.) nur noch den Anschluss.