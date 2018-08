Wiesbaden verpatzt Saison-Heimpremiere: 0:2 gegen Cottbus

Wehen Wiesbaden musste einen frühen Verletzungsschock verkraften. Torjäger Manuel Schäffler, der in der Anfangsphase eine gute Chance zur Führung vergab, schied schon nach zehn Minuten angeschlagen aus. Die Hausherren agierten in der Folge harmlos und boten den Gästen in der Abwehr zu große Lücken. Einen Stockfehler von Marc Wachs nutzte Cottbus nach einer guten halben Stunde zum 1:0.

Im zweiten Durchgang erhöhten die Gastgeber den Druck und kamen zu einigen Gelegenheiten. Die größte hatte der für Schäffler gekommene Daniel-Kofi Kyereh (65.), der mit einem Volleyschuss aber nur die Unterkante der Latte traf. Den Abpraller setzte Stephan Andrist per Fallrückzieher über das Gehäuse. In der Schlussphase wurde der SVWW dann eiskalt ausgekontert.