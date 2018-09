Wiesbaden will mit Maßnahmenpaket Diesel-Fahrverbot abwenden

Ein Auto fährt in Frankfurt an einem Verkehrsschild mit der Aufschrift "Umwelt Zone" vorbei. Foto: Arne Dedert/Archiv

Wiesbaden (dpa/lhe) - Mit Elektrobussen und besseren Bedingungen für Radfahrer will Wiesbaden ein Diesel-Fahrverbot wie in Frankfurt in letzter Minute abwenden. Alle Fraktionen der Stadtverordnetenversammlung hätten am Donnerstagabend einem Maßnahmenpaket für saubere Luft als Vorlage des Regierungsbündnisses von CDU, SPD und Grünen zugestimmt, sagte ein Stadtsprecher am Freitag. Die FDP habe sich enthalten.