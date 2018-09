Wiesbadener Biennale: Projekt Erdogan-Statue nicht beendet

Wiesbaden (dpa/lhe) - Das Kunstfestival Wiesbaden Biennale ist am Sonntag nach elftägiger Dauer zu Ende gegangen - das Projekt einer vergoldeten Gips-Statue des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan allerdings noch nicht. Dies sagte Maria Magdalena Ludewig, die gemeinsam mit Martin Hammer die Biennale kuratierte, am Sonntag. «So oder so ist dieses Projekt noch nicht beendet», sagte sie.