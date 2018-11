Wiesbadener Einkaufszentrum nach Bombendrohung geschlossen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Nach einer Bombendrohung ist ein Einkaufszentrum in Wiesbaden am Freitagmorgen geschlossen geblieben. Wie ein Polizeisprecher sagte, war die Drohung gegen Mitternacht bei der Polizei eingegangen. Daraufhin hätten sich Beamte vor die Eingänge postiert und am Morgen niemanden in das Einkaufszentrum und das Parkhaus gelassen. Am Vormittag durchsuchten Einsatzkräfte mit Hunden die Gebäude neben dem Wiesbadener Hauptbahnhof.