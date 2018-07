Wiesbadener Feuerwehr rettet Katzenbabys aus Gebäudespalt

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Wiesbadener Feuerwehr hat am Donnerstag vier Katzenbabys aus einer misslichen Lage gerettet. Die Tiere hatten sich nach Angaben der Feuerwehr in einen Spalt zwischen zwei Gebäuden in der Schiersteiner Straße verirrt und konnten sich nicht mehr aus eigener Kraft befreien. Passanten waren auf die Kätzchen aufmerksam geworden und hatten die Feuerwehr alarmiert.