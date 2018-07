Wiesbadener Polizei nimmt Handy-Sünder am Steuer ins Visier

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Wiesbadener Polizei hat bei Schwerpunkt-Kontrollen in dieser Woche bislang mehr als 70 Handysünder oder Gurtmuffel am Steuer erwischt. Allein am Mittwoch hätten die Beamten ein gutes Dutzend Männer und Frauen aus dem Verkehr geholt, die während der Fahrt mit ihrem Smartphone hantierten, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen. Auf sie kommt ein Bußgeld von 100 Euro zu. Mehr als 20 Fahrer seien nicht angeschnallt gewesen.