Wiesbadener mit Baseballschläger verletzt fünf Polizisten

Wiesbaden (dpa/lhe) - Ein Wiesbadener hat bei seiner Festnahme in Mainz-Kostheim fünf Polizisten leicht verletzt. Der 34-Jährige sei selbst sei mit Verletzungen zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Er war am späten Mittwochabend einer Streife aufgefallen, weil er mit nacktem Oberkörper und einem Baseballschläger in der Hand zwei vor ihm wegrennende Personen verfolgte. Auf die Ansprache der Beamten reagierte er laut Ermittlern aggressiv, er schlug nach ihnen und dem Polizeihund. Schließlich schafften es mehrere Polizisten, ihn niederzuringen. Bei ihm wurden ein Pfefferspray und zwei Messer gefunden.