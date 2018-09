Wiesbadenerin gewinnt 1,1 Millionen Euro im Spiel 77

Wiesbaden (dpa/lhe) - In Wiesbaden hat eine Lottospielerin im Spiel 77 rund 1,17 Millionen Euro gewonnen. Wie Lotto Hessen am Montag bekanntgab, handelt es sich um eine Frau mit einem Abo-Tipp. Da niemand sonst am Wochenende auf die richtigen Zahlen gesetzt hatte, muss sie den Gewinn nicht teilen. Es handelt sich laut Lottozentrale um den achten Millionengewinn in Hessen in diesem Jahr.