Wilde Verfolgungsjagd: Polizei fasst Einbrecher in Hessen

Waldaschaff (dpa) - Nach einer wilden Verfolgungsfahrt bis nach Hessen haben bayerische Polizisten einen 32 Jahre alten mutmaßlichen Einbrecher festgenommen. Seine beiden Komplizen konnten entkommen, wie die Ermittler am Sonntag mitteilten. Das Trio war bei einem Einbruch in das Feuerwehrhaus in Waldaschaff (Landkreis Aschaffenburg) von Zeugen erwischt worden und mit einem Auto davongerast.