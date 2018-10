Wind und Regen: Der «goldene Oktober» geht zu Ende

«Der goldene Oktober geht zu Ende», sagte die DWD-Meteorologin Jacqueline Kernn. Am Montag soll es demnach vor allem im Norden und Osten etwas regnen. Am Abend soll es aber wieder auflockern, dann sei es wieder überall niederschlagsfrei, teilte der DWD mit. Die Temperaturen liegen am Montag bei 12 bis 15 Grad. In der Nacht zum Dienstag kühlt es auf fünf bis zwei Grad ab.

Am Dienstag zieht dann über Teile Deutschlands der erste Herbststurm der Saison hinweg. Auch in Hessen spürt man den Wind, gebietsweise gibt es starke, im Bergland auch stürmische Böen. So viel wie anderswo im Land soll es aber nicht regnen: Nur in Nordosthessen gibt es zeitweise Regen, ansonsten bleibt es niederschlagsfrei.

Die Nacht zum Mittwoch wird mit Temperaturen zwischen zwölf und acht Grad wieder milder. Es kann gebietsweise leicht regnen. Auch am Mittwoch gibt es bei stark bewölktem bis bedecktem Himmel gelegentlich Regen. Die Temperaturen liegen bei 12 bis 15 Grad.