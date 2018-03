Winter-Wochenende in Hessen und Rheinland-Pfalz

Essen (dpa) - Zum Wochenende bäumt sich der Winter in Hessen und Rheinland-Pfalz noch einmal auf. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet ab Freitag verbreitet mit Schneefällen, im hessischen Bergland werden bis zu 10 Zentimeter Neuschnee erwartet. Auch im südlichen Hessen könnten es mehrere Zentimeter werden. Nach Angaben des DWD wird es vor allem in den Nächten auch deutlich kälter. In der Nacht zu Montag könnten die Temperaturen bis in den zweistelligen Minusbereich sinken. Bei Tagestemperaturen im Minusbereich müsse mit Glätte gerechnet werden. Zudem könne ein kräftiger Wind vereinzelt für Schneeverwehungen sorgen.