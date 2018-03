Winter bäumt sich wieder auf: strenger Frost und Neuschnee

Offenbach (dpa/lrs) - Am Wochenende bäumt sich der Winter im Südwesten noch einmal richtig auf: Schneefall und Nachttemperaturen von bis zu minus zwölf Grad sagen die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) voraus. Auch tagsüber bleibt es in Rheinland-Pfalz und dem Saarland mit Werten um den Gefrierpunkt deutlich kälter als in den vergangenen Tagen. Autofahrer müssen sich daher wieder auf glatte Straßen einstellen. «Es treten winterliche Straßenverhältnisse mit teils erheblichen Behinderungen auf», warnte ein DWD-Meteorologe am Freitag in Offenbach.