Winterdienst auf Hessens Straßen startet

Bad Arolsen (dpa/lhe) - Für die Winterdienste in Hessen beginnt heute die arbeitsintensive Phase. Im nordhessischen Bad Arolsen eröffnet die Straßenbaubehörde Hessen Mobil die Streusaison. 16 200 Kilometer Autobahnen, Bundes-, Landes- und Kreisstraßen in Hessen gilt es, im Winter frei von Eis und Schnee zu halten. Diese Aufgabe übernehmen die 60 Autobahn- und Straßenmeistereien. Mit den ersten Streuarbeiten wurde aber bereits begonnen: In Höhenlagen waren die ersten Räumfahrzeuge schon im Oktober unterwegs.