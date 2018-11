Winterdienst startet in Hessen: Frost erwartet

Bad Arolsen (dpa/lhe) - Hessens Winterdienste sind in die heiße Phase der kalten Jahreszeit gestartet. Am Donnerstag begann für die 60 Autobahn- und Straßenmeistereien offiziell der Winterdienst. In den kommenden Monaten seien die 1450 Winterdienstkräfte Tag und Nacht im Einsatz, sagte Hessen Mobil-Dezernent Rupert Pfeiffer im nordhessischen Bad Arolsen. 16 200 Kilometer Autobahnen, Bundes-, Landes- und Kreisstraße müssen sie nun frei von Eis und Schnee halten. 120 000 Tonnen Streusalz lagerten in den Hallen und Silos. Das entspreche der benötigten Salzmenge eines mittleren Winters.