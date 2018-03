Wintereinbruch in Hessen bleibt aus

«Es gab in der Nacht auf Samstag punktuell Schneeverwehungen und ein paar umgeknickte Bäume», sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Nordhessen in Kassel, «aber das war nichts, was uns besonders beschäftigen würde». Es seien weder Menschen verletzt worden, noch habe es ungewöhnlich viele Verkehrsunfälle gegeben. Auch im Rhein-Main-Gebiet und im Süden Hessens hatte die Polizei kaum Einsätze.