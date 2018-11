Winterquartier für Obdachlose in Frankfurt zieht um

Der Umzug war nötig geworden, weil ab diesem Winter die U- und S-Bahnen am Wochenende nachts durchfahren und die Räume für das Wintercafé nicht mehr zur Verfügung stehen, wie Sozialdezernentin Daniela Birkenfeld (CDU) erklärte. Das Angebot richte sich vor allem an Menschen, die nicht in eine der Notunterkünfte wollen, und an Südosteuropäer, die keinen Anspruch auf Unterbringung haben.

Auf der Suche nach Ersatz wurde die Stadt in der B-Ebene der U-Bahn-Station Eschenheimer Tor fündig. Für 250 000 Euro wurden Wände hochgezogen, stillgelegte Toiletten instand gesetzt und eine Heizung eingebaut. Bei einer Stichprobe Ende Oktober wurden nachts im Frankfurter Stadtgebiet 139 Obdachlose gezählt, davon 112 Osteuropäer und 26 Frauen. Für sie stehen im Winter 270 Betten in Notunterkünften und 75 Plätze in Tagestreffs zur Verfügung.