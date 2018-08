Wintershall investiert zwei Milliarden Euro in Norwegen

Blick auf das Logo der Wintershall AG und der Firmentochter Wingas am Firmensitz in Kasse. Foto: Uwe Zucchi dpa/Archiv

Blick auf das Logo der Wintershall AG und der Firmentochter Wingas am Firmensitz in Kasse. Foto: Uwe Zucchi dpa/Archiv

Kassel/Stavanger (dpa) - Der größte deutsche Öl- und Gas-Produzent Wintershall plant milliardenschwere Investitionen in Norwegen. Die BASF-Tochter will bis 2020 rund zwei Milliarden Euro in die Erkundung und Entwicklung ihrer Felder in Norwegen stecken. Das sei mehr als ein Drittel des Gesamtbudgets für Explorationsvorhaben, teilte Wintershall am Dienstag im norwegischen Stavanger mit.