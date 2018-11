Wintershall steigt in Produktion in Abu-Dhabi ein

Kassel/Abu Dhabi (dpa/lhe) - Der größte deutsche Öl- und Gas-Produzent Wintershall steigt in die Förderung in den Vereinten Arabischen Emiraten ein. Man beteilige sich mit zehn Prozent an einer Konzession der Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), erklärte das Unternehmen am Montag in Kassel. Es gehe um eine Milliardeninvestition in das größte noch zu entwickelnde Gas- und Ölfeld vor der Küste Abu Dhabis.