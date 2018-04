Wirbel um NPD: Karlsruhe weist Regierungspräsidenten zurecht

Wetzlar (dpa/lhe) - Nach dem Wirbel um eine geplante Veranstaltung der rechtsextremen NPD in Wetzlar hat das Bundesverfassungsgericht das Regierungspräsidium (RP) Gießen aufgefordert, die Kommunen in juristischen Streitfällen besser zu beraten. «Offensichtlich bestanden bei der Stadt Wetzlar Fehlvorstellungen über die Bindungskraft richterlicher Entscheidungen und den noch verbleibenden Spielraum für eigenes Handeln», bewertete das Gericht in einer am Freitag veröffentlichten Mitteilung.