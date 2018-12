Wirtschaftliche Schäden durch Niedrigwasser: Milliarden

Mainz (dpa) - Das monatelange Niedrigwasser des Rheins und anderer Flüsse hat nach Einschätzung des rheinland-pfälzischen Wirtschaftsministers Volker Wissing (FDP) deutschlandweit Schäden von mehreren Milliarden Euro verursacht. Die extrem lange Niedrigwasserperiode habe «die vorhandenen Engpässe im deutschen Wasserstraßennetz schonungslos aufgedeckt», sagte Wissing am Donnerstag im Wirtschaftsausschuss des Landtags in Mainz. Die Verlagerung von Transporten auf den Lkw-Verkehr und die Bahn sei an ihre Kapazitätsgrenzen gestoßen.