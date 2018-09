Wizz Air streicht Verbindungen vom Flughafen Hahn

Maschinen der Low-Cost-Airlines Ryanair und Wizz-Air werden am Flughafen Frankfurt Hahn abgefertigt. Foto: Thomas Frey/Archiv

Maschinen der Low-Cost-Airlines Ryanair und Wizz-Air werden am Flughafen Frankfurt Hahn abgefertigt. Foto: Thomas Frey/Archiv

Hahn (dpa) - Neben der irischen Ryanair hat auch der ungarische Billigflieger Wizz Air sein Angebot am Flughafen Hahn gekürzt. Die Fluggesellschaft steuert vom Hunsrück aus nur noch sechs statt acht Flugziele an. Die Flüge zum ukrainischen Kiew sind im Juli nach Frankfurt am Main verlagert worden, wie Wizz-Air-Sprecher Andras Rado der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Die Verbindung zum polnischen Danzig sei schon im März aufgegeben worden.