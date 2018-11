Wo bedrohte Frauen Hilfe finden

Seit Juli 2018 steht die Seite im Netz, allerdings werde sie erst jetzt einer breiten Öffentlichkeit bekanntgemacht, sagt Wiebke Wagner, Diplompsychologin im Marburger Frauenhaus.

Die Website „frauenhaeuser-hessen.de“ bietet tagesaktuell einen Überblick über freie Frauenhausplätze in Hessen und ermöglicht damit betroffenen Frauen und anderen mit der Problematik befassten Berufsgruppen, sich schnell und direkt über Verfügbarkeiten zu informieren.

Profil und Möglichkeiten einzelner Einrichtungen erkennen

Außerdem wird auf der Website über das Aufgabenprofil der Frauenhäuser und ihrer externen Beratungsstellen informiert. Links führen zu den einzelnen Einrichtungen und zeigen spezialisierte Angebote auf.

Die Website ist ein gemeinsames Projekt der hessischen Frauenhäuser, die in der AGFH (Arbeitsgemeinschaft der hessischen Frauenhäuser in Trägerschaft) und der LAG (Landesarbeitsgemeinschaft der autonomen Frauenhäuser in Hessen) organisiert sind.

Beide Arbeitsgemeinschaften sind vernetzt und ermöglichen damit einen landesweiten fachlichen Austausch sowie eine Zusammenarbeit bei der Vertretung gemeinsamer Inter-essen.

Das Internetprojekt wird vom Hessischen Ministerium für Soziales und Integration finanziert. Hessen ist das zweite Bundesland nach Nordrhein-Westfalen, das diesen besonderen Service bietet.

Nach den ersten drei Monaten Laufzeit wird bereits deutlich, dass die Frauenhausplätze in Hessen knapp sind und dringend aufgestockt werden müssen, um zeitnah allen betroffenen Frauen und ihren Kindern in einer akuten Situation Schutz und Unterkunft zu bieten. Wiebke Wagner betont, dass Frauen in Krisensituationen natürlich auch dann geholfen werde, wenn alle Plätze besetzt seien. Sie appelliert an die Frauen, sich auf jeden Fall zu melden, oft gebe es Perspektiven für freie Plätze. Die Belegungssituation könne sich täglich ändern.

Auch dann, wenn Frauen von der Polizei vermittelt würden, finde man eine Lösung. Die einzelnen Häuser seien gut miteinander vernetzt und die Mitarbeiter Tag und Nacht erreichbar. Manchmal sei es für Betroffene auch besser, in ein Frauenhaus zu gehen, das nicht direkt vor Ort sei, um einer Gefährdungssituation aus dem Weg zu gehen.

Denn Misshandlung, schwere Verletzungen und sexuelle Nötigung erleben Hunderttausende Menschen in Deutschland – zu Hause, in ihrer Beziehung, durch einen Partner, den sie einmal liebten oder noch immer lieben.

In den allermeisten Fällen sind die Opfer der Statistik zufolge Frauen, 113 965 zählte das Bundeskriminalamt bundesweit für 2017. Für sie ist das eigene Zuhause ein gefährlicher Ort.

Ein Ort, an dem ganz unterschiedliche Täter agieren: Die meisten Männer, die in einer Partnerschaft schlagen, misshandeln, vergewaltigen, gar töten, sind den Angaben zufolge noch recht jung, 30 bis 39 Jahre alt. Zwei von drei Verdächtigen im vergangenen Jahr hatten einen deutschen Pass. „Sie kommen aus allen sozialen Schichten“, sagt Julia Reinhardt, die stellvertretende Vorsitzende der Bundesarbeitsgemeinschaft Täterarbeit Häusliche Gewalt.

Menschen mit schlechten Schulabschlüssen und ohne Job sind genauso darunter wie Hochgebildete, Manager, Professoren. „Es hat mit dem Einkommen nichts zu tun“, sagt Reinhardt. (dpa)