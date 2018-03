Woche startet trüb in Hessen

Offenbach (dpa/lrs) - In Hessen ist es zu Beginn der neuen Woche meist stark bewölkt. Schauer und trockene Phasen wechseln sich nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes ab. Die Temperaturen steigen auf 13 bis 15 Grad. In manchen Gebieten treten stürmische Böen auf. In der Nacht zum Dienstag sinken die Temperaturen dann auf 8 bis 5 Grad, im Bergland bis auf 2 Grad. In der zweiten Nachthälfte kommt von Westen schauerartiger Regen auf. Es sind einzelne Gewitter möglich.