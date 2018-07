Wochenende voller Sonne: Bahnstrecke nach Unwetter gesperrt

Offenbach (dpa/lhe) - Mit blauem Himmel und Sonnenschein zeigt sich das Wetter am Wochenende von seiner besten Seite. Bis auf einige wenige Wolken bleibt es klar und die Temperaturen steigen tagsüber auf bis zu 29 Grad im Rhein-Main-Gebiet, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag in Offenbach mitteilte. Ausgiebige Niederschläge sind demnach weiter nicht in Sicht, nur am Montag kann es im Norden etwas regnen. Die Waldbrandgefahr bleibt damit auch in Hessen hoch.