Wodka an 14-Jährige verkauft: Geldstrafe für Kiosk-Betreiber

Zunächst hatte der 41-Jährige den Vorwurf bestritten. Erst als alle drei Zeuginnen übereinstimmend gegen ihn aussagten, beschränkte er den Einspruch gegen einen Strafbefehl über ursprünglich 1200 Euro auf die Höhe der Strafe, was laut Staatsanwaltschaft einem Geständnis gleichkam. Er hatte Bedauern über den Vorfall geäußert. Strafverschärfend hatte die Anklagevertreterin den hohen Alkoholgehalt des Wodka von 37 Prozent hervorgehoben. Bei der 14-Jährigen war ein Promillewert von 1,8 festgestellt worden.

Das Jugendschutzgesetz verbietet Abgabe und Konsum harter Alkoholika an Jugendliche. Händler und Veranstalter müssen das Alter von Kunden überprüfen, also zum Beispiel nach dem Ausweis fragen. Verstöße können nach Angaben des Familienministeriums Geldbußen bis zu 50 000 Euro zur Folge haben. In schweren Fällen sind auch Geld- und Haftstrafen möglich.

Das Gesetz unterscheidet zwischen Bier, Wein, Schaumwein oder Mischgetränken auf der einen Seite und hochprozentigeren alkoholischen Getränken auf der anderen Seite. Ersteres darf ab 16 Jahren gekauft und konsumiert werden. Getränke, die Alkohol «in nicht nur geringfügiger Menge enthalten», dürfen nur Erwachsene kaufen und trinken.