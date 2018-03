Woelki: Lehmann war «den Menschen zugewandter Seelsorger»

«Durch seine besondere Gabe, auch komplexe theologische Fragen einfach darstellen zu können, hat er immer wieder den Austausch mit allen Menschen gleich welcher Weltanschauung gefördert», sagte Woelki in einer vom Erzbistum Köln verbreiteten Mitteilung. «Besonders in dieser Rolle als den Menschen zugewandter Seelsorger, der den Dialog befördert, wird uns Kardinal Lehmann noch lange als Vorbild in Erinnerung bleiben», betont Woelki. Kardinal Lehmann habe viele Jahre lang die katholische Kirche in Deutschland entscheidend geprägt.