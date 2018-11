Wohlfahrtsverbände: Forderungskatalog für Landesregierung

Wiesbaden (dpa/lhe) - Wohlfahrtsverbände haben für die künftige hessische Landesregierung ein dickes Maßnahmenbündel für die anstehenden Koalitionsverhandlungen geschnürt. Insgesamt 25 Forderungen legte die Liga der Freien Wohlfahrtspflege am Montag in Wiesbaden vor. Damit solle der soziale Zusammenhalt in Hessen gestärkt werden, erklärte der Liga-Vorstandsvorsitzende Nils Möller. Als Beispiele für die Forderungen nannte er die Bekämpfung der Wohnungslosigkeit, die Förderung der Migrations- und Flüchtlingsberatung sowie den freien Zugang zum Internet für sozial benachteiligte Menschen.