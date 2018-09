Wohnhaus brennt in Wiesbadener Innenstadt: Vier Verletzte

Ein Feuerwehrauto in Berlin. Foto: Britta Pedersen/Archiv

Wiesbaden (dpa/lhe) - Bei einem Wohnungsbrand in der Wiesbadener Innenstadt haben vier Menschen Rauchgasvergiftungen erlitten. Das Haus sei am Sonntagmorgen im Dachgeschoss aus bislang unbekannten Gründen in Brand geraten, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen und die Bewohner bergen, schwer verletzt wurde niemand.