Wohnhaus in Wiesbaden nach Brand unbewohnbar

Einsatzkräfte der Feuerwehr löschen den Brand in einem Wohnhaus in der Wiesbadener Innenstadt. Foto: Michael Ehresmann/Wiesbaden112.de

Wiesbaden (dpa/lhe) - Beim Brand eines Mehrfamilienhauses in der Wiesbadener Innenstadt haben fünf Menschen Rauchgasvergiftungen erlitten. Das Haus sei am Sonntagmorgen im Dachgeschoss aus bislang unbekannten Gründen in Brand geraten, teilte die Polizei mit. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen, das Haus ist aber vorerst nicht mehr bewohnbar.