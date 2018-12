Wohnungen von 16 mutmaßlichen Falschgeldhändlern durchsucht

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Bei einer internationalen Razzia gegen den Online-Handel mit Falschgeld haben Fahnder in Hessen die Wohnungen von 16 Verdächtigen durchsucht. Dabei stellten sie Computer und Datenträger sicher, wie die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Freitag mitteilte. Die Durchsuchungen am Mittwoch waren Teil eines europaweiten Einsatzes.