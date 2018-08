Wohnungsknappheit: Verband fordert mehr Absprachen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Nach Ansicht des Verbandes der Südwestdeutschen Wohnungswirtschaft sollen sich die Kommunen bei der Planung von Wohnraum an einen Tisch setzen. Vor allem in Südhessen fehlten Hunderttausende Wohnungen, erläuterte Verbandsdirektor Axel Tausendpfund am Mittwoch seine Forderung und beruft sich dabei auf Zahlen aus der Wohnungsbedarfsprognose des Instituts Wohnen und Umwelt aus dem Jahr 2017. «Bis 2040 müssen in ganz Hessen 500 000 Wohnungen gebaut werden, davon in Südhessen 430 000.» Bis 2020 liege der Neubaubedarf in ganz Hessen bei jährlich 37 000 Wohnungen. Gebaut wurden 2017 trotz jährlichen Verbesserungen nur rund 20 600.