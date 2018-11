Wohnungslose greifen Mann mit Eisenstange an

Kassel (dpa/lhe) - Zwei betrunkene Männer haben am Samstagabend in Kassel einen 27-jährigen Mann mit einer Eisenstange angegriffen und sein Auto beschädigt. Das Opfer konnte den Schlägen ausweichen und blieb unverletzt, wie die Polizei mitteilte. Die 23 und 40 Jahre alten mutmaßlichen Täter kamen kurz nach dem Angriff in Polizeigewahrsam. Gegen sie wird wegen des Versuchs der gefährlichen Körperverletzung ermittelt.